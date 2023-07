La capitale Uk rischia un’epidemia di morbillo 

Londra. Londra rischia un'epidemia di morbillo che potrebbe coinvolgere migliaia di persone, tra 40mila e 160mila. La UK Health Safety Agency ha pubblicato un documento sulla valutazione dei rischio che in Uk si verifichi una ripresa dei casi di morbillo. «Nel Regno Unito - spiega il documento - non abbiamo mai raggiunto l'obiettivo dell'Oms di una copertura del 95% con 2 dosi di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia necessaria per raggiungere e mantenere l'eliminazione del morbillo».

Attualmente la copertura è la più bassa da un decennio e circa 1 bambino su 10 arriva all'età scolare senza essere protetto dall'infezione. Sulla base delle proiezioni, spiegano gli esperti Uk, «il rischio di trasmissione diffusa del morbillo, che porti a un'epidemia in tutto il Regno Unito, è considerato basso».

Diverso è, però, il caso di Londra. La capitale ha infatti tra i più bassi tassi di copertura (l'82,5% con una dose a 2 anni e il 74,1% con due dosi a 5 anni). Inoltre, esistono ampie diseguaglianze legate a etnia, condizioni economiche e aree di residenza. I tassi di vaccinazione sono ancora più bassi in alcune comunità (minoranze religiose, cultori di pseudoscienze, migranti). Molto vulnerabile all'infezione è anche la fascia dei giovani adulti tra i 19 e i 25 anni, vittime della bufala sul legame tra vaccini e autismo nei primi anni 2000 (non a caso definiti coorti di Wakefield, dal nome del medico autore dello studio fraudolento su vaccini e autismo).

