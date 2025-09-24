La capitale del turismo lento 

Cinquecento partecipanti tra giornalisti, videoreporter, influencer, guide turistiche e camminatori: Pula si prepara a diventare palcoscenico di un grande evento che metterà in luce il paese in una veste diversa da quella estiva. Il 4 ottobre il comune costiero ospiterà l’appuntamento conclusivo di “Noi camminiamo in Sardegna 2025”, rassegna dedicata al turismo lento che per due giorni porterà nel sud dell’Isola esperti e curiosi.

Otto cammini, sviluppati in sedici itinerari e passati da 53 comuni, confluiranno a Pula per un atto finale che rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere storia, paesaggi ed eccellenze locali.

Occasione di sviluppo

«Il turismo lento è una straordinaria occasione di sviluppo», spiega il sindaco Walter Cabasino: «Non si tratta di un’offerta astratta ma di un’opportunità concreta per destagionalizzare le presenze. I camminatori potranno scoprire non solo le nostre coste ma anche tradizioni, cultura religiosa e archeologica, cucina, entrando in contatto con le comunità. Per noi – conclude il sindaco – è fondamentale: Pula, crocevia del Cammino di Sant’Efisio, sarà il centro di questo progetto di valorizzazione».

Non solo mare

Accanto al Cammino di Sant’Efisio, percorso che unisce Stampace a Nora sulle orme del martire guerriero, l’assessora al Turismo Donatella Fa ricorda l’importanza dei luoghi che il pubblico potrà attraversare: «Si tratta di un tracciato che porta lontano dal turismo balneare di massa e consente di ammirare ambienti unici come le saline di Macchiareddu o il Parco di Gutturu Mannu. Il 4 ottobre proporremo un micro-cammino di 10 chilometri e circa quattro ore per far conoscere le meraviglie di Pula: il Parco delle Storie, la chiesa di San Raimondo, la zona Sic di Foxi, il colle di Santa Vittoria, il Ceas, il sito archeologico di Nora e la chiesetta del martirio di Sant’Efisio».

Per la comunità sarà l’occasione di accogliere visitatori in un periodo diverso dall’alta stagione, mostrando il volto autentico di un territorio che può vivere di turismo anche oltre l’estate.

