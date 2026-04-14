La canzone è poesia Elena Pau racconta Pier Paolo Pasolini 

“Le tue parole” è il titolo della poesia scritta da Dacia Maraini e donata ad Elena Pau, poi musicata da Alessandro Nidi. E “Le tue parole, Pier Paolo” diventa, adesso, l’omaggio che i due artisti dedicano al mondo musicale di Pier Paolo Pasolini. La nuova produzione, ospite di Medinsard, Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti, nasce nell’ambito della canzone dell’indimenticato scrittore e drammaturgo, un territorio fondamentale ma meno esplorato della sua produzione artistica. Pasolini ha infatti concepito la canzone come spazio di sperimentazione poetica e teatrale, collocandola all’interno di un più ampio processo di spettacolarizzazione che attraversa il cabaret, il cinema e la scena. Il lavoro, in scena giovedì alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari, riunisce testi di Pier Paolo Pasolini musicati da autori estranei alle logiche del consumo culturale quali Piero Umiliani e Manos Hadjidakis, accanto all’eccezione rappresentata da Domenico Modugno. Il repertorio comprende, tra gli altri, i brani in romanesco scritti per lo spettacolo “Giro a vuoto” (“Valzer della toppa”, “Macrì Teresa detta Pazzia”), la poesia musicata Marylin e il celebre “Cosa sono le nuvole?” fulcro poetico e musicale dello spettacolo e dell’omonimo episodio cinematografico interpretato da Totò e Ninetto Davoli.

Accanto alle opere pasoliniane, il concerto rende omaggio alla figura e alla tragica fine del poeta avvenuta nel novembre 1975, attraverso brani di Giovanna Marini (“Lamento per la morte di Pasolini”), Fabrizio De André (“Una storia sbagliata”) e Francesco De Gregori (“A Pa”), ampliando il percorso in una riflessione corale sulla memoria culturale e civile del ‘900 italiano.

Sul palco, assieme ad Elena Pau e Alessandro Nidi anche Alessandro Atzori al contrabbasso. Lo spettacolo ha una dedica speciale. Quella all’indimenticato regista Marco Parodi, che ci ha lasciato nel 2019.

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