VaiOnline
Teatro/1.
15 aprile 2026 alle 00:15

La canzone è poesia Elena Pau racconta Pier Paolo Pasolini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Le tue parole” è il titolo della poesia scritta da Dacia Maraini e donata ad Elena Pau, poi musicata da Alessandro Nidi. E “Le tue parole, Pier Paolo” diventa, adesso, l’omaggio che i due artisti dedicano al mondo musicale di Pier Paolo Pasolini. La nuova produzione, ospite di Medinsard, Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti, nasce nell’ambito della canzone dell’indimenticato scrittore e drammaturgo, un territorio fondamentale ma meno esplorato della sua produzione artistica. Pasolini ha infatti concepito la canzone come spazio di sperimentazione poetica e teatrale, collocandola all’interno di un più ampio processo di spettacolarizzazione che attraversa il cabaret, il cinema e la scena. Il lavoro, in scena giovedì alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari, riunisce testi di Pier Paolo Pasolini musicati da autori estranei alle logiche del consumo culturale quali Piero Umiliani e Manos Hadjidakis, accanto all’eccezione rappresentata da Domenico Modugno. Il repertorio comprende, tra gli altri, i brani in romanesco scritti per lo spettacolo “Giro a vuoto” (“Valzer della toppa”, “Macrì Teresa detta Pazzia”), la poesia musicata Marylin e il celebre “Cosa sono le nuvole?” fulcro poetico e musicale dello spettacolo e dell’omonimo episodio cinematografico interpretato da Totò e Ninetto Davoli.

Accanto alle opere pasoliniane, il concerto rende omaggio alla figura e alla tragica fine del poeta avvenuta nel novembre 1975, attraverso brani di Giovanna Marini (“Lamento per la morte di Pasolini”), Fabrizio De André (“Una storia sbagliata”) e Francesco De Gregori (“A Pa”), ampliando il percorso in una riflessione corale sulla memoria culturale e civile del ‘900 italiano.

Sul palco, assieme ad Elena Pau e Alessandro Nidi anche Alessandro Atzori al contrabbasso. Lo spettacolo ha una dedica speciale. Quella all’indimenticato regista Marco Parodi, che ci ha lasciato nel 2019.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu