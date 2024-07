La canzone e la poesia valenciana protagoniste ad Alghero per Mediterranea 

Si chiude stasera, al Nuraghe Palmavera, il festival Mediterranea. Dalle 19,30 saranno Veronica Cantó, presidente dell’Acadèmia Valenciana de la Llengua, e l’accademica Carmen Manuel a presentare l’istituzione creata nel 1998 per elaborare e armonizzare le norme linguistiche della lingua.

Dalle 20 è in programma “Cent d’Estellés (1924 -2024)” : a cent’anni dalla morte di Vicent Andrés Estellés, giornalista e poeta, uno dei principali esponenti e innovatori della poesia valenzana, la sua figura sarà ricordata in un incontro con la presidente dell’Associazione degli editori valenzani, Africa Ramirez Olmos insieme ai poeti Susanna Liberós, Francesc Rodrigo, Antoni Coronzu e Joan-Elies Adell, con le letture di Franca Masu. L’arrivederci alla prossima edizione del festival sarà dato dal concerto di Pau Alabajos “La paraula viva i amarga”, che include temi musicati da Estellés e raccolti in diverse opere discografiche dal cantautore.

RIPRODUZIONE RISERVATA