La canzone dei bimbi per ricordare Paolo Mendico 

«Il silenzio è sempre complice. Grazie, Paolo è fiero di voi». Le parole commosse di Giuseppe Mendico, padre di Paolo, il quattordicenne della provincia di Latina che si è tolto la vita stanco di essere vittima di bullismo, hanno chiuso ieri la mattinata speciale organizzata a Iglesias dai bambini e dalle bambine di “Pipios Allutos e Pipias Allutas” della prima E della scuola di Via Tenente Cacciarru in occasione della giornata al contrasto del bullismo e cyberbullismo che si celebra oggi.

La scelta è stata quella dedicare un albero del giardino della scuola alla memoria di Paolo Mendico. Per l’occasione, visto che il ragazzo era un appassionato musica, i bambini hanno intonato il brano “Il guerriero” di Marco Mengoni e hanno affisso una foto di Paolo con il suo nome. Nei rami dell’albero sono stati legati con un nodo tanti nastri blu, colore scelto per la giornata a livello nazionale del contrasto al bullismo e cyberbullismo e tra le foglie hanno trovato posto altre foto di Paolo. «La scelta del suo nome – spiega il maestro Christian Castangia che ha portato avanti il progetto con le colleghe Federica Casu, Daniela Ardau, Barbara Mura e i genitori dei bambini - è nata dal gruppo classe in base alla sua storia e perché il ruolo della scuola è stato determinante per il gesto estremo del ragazzo. Come scuola ci sentiamo tirati in causa e abbiamo il dovere civico di ricordare un giovane studente che aveva ancora un futuro davanti da vivere. Avrebbe dovuto inseguire i propri sogni, invece si è trovato davanti al muro del bullismo, della solitudine e del silenzio degli adulti e dei suoi pari».

I genitori dei bambini hanno assistito commossi all’iniziativa in cui hanno creduto fortemente: «Quando la scuola, le istituzioni e gli adulti non hanno gli strumenti per ascoltare, il dolore può diventare insopportabile. – hanno aggiunto gli insegnanti – Ogni giovane di qualsiasi parte del mondo merita di sentirsi protetto, rispettato, ascoltato. Occorrono azioni concrete nelle scuole, in grado di cogliere i primi segnali o i campanelli d’allarme. Tutti siamo coinvolti genitori, comunità, educatori, scuole e ciascuno di noi deve riflettere, a non voltarsi dall’altra parte, a costruire una cultura del rispetto, della cura e dell’inclusione».

RIPRODUZIONE RISERVATA