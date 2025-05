La Cantina sociale Ogliastra aggiudicata all’asta in Tribunale 

L’attesa è finita. Al quarto tentativo, la Cantina sociale Ogliastra di Tortolì è stata aggiudicata all’asta. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso le procedure competitive condotte dal commissario liquidatore Pasquale Mereu, l’ha venduta per 889mila euro. Aggiudicazione provvisoria in attesa di perfezionare il saldo e definire l’intera procedura davanti al notaio Marco Puggioni di Nuoro. Tempo sessanta giorni, salvo proroghe, e si avrà l’ufficialità sul nome del nuovo proprietario, unico aspirante acquirente ad aver presentato un’offerta.

A novembre 2021 la Cantina sociale aveva evitato il fallimento. L’allora ministero dello Sviluppo economico aveva aperto un paracadute per salvare la storica attività dal fallimento. Con un decreto, firmato dal titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti, era stato nominato un commissario liquidatore ad acta, Pasquale Mereu, commercialista di Nuoro. Su richiesta dell’associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale era iscritta la cooperativa di via Baccasara, l’Ufficio di gabinetto del Ministero aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa, un procedimento che preclude il fallimento. L’anno successivo, il Tribunale di Lanusei, dove aveva radicato una procedura di esecuzione fallimentare il creditore Gese srl, una costola della Sfirs, la finanziaria della Regione, aveva accolto l’istanza del commissario e la procedura è stata così gestita dal Ministero.Inizialmente, cinque anni fa, il giudice aveva fissato il prezzo base a 3,6 milioni di euro. (ro. se.)

