La Cantina sociale in un murale per l’ex sindaca 

Un murale per ricordare la grande storia della cantina vitivinicola di Serramanna. Un colosso economico, e un complesso monumentale, oggi in stato di degrado e abbandono, che rivive nell’opera realizzata da Michele Gerra, pittore serramannese, che ha esaudito il desiderio di Maria Porceddu, ex sindaca di Serramanna, di vedere realizzata l’opera sull’abitazione di famiglia: in via Cavour. «Abito in una delle strade in cui passavano un tempo tutti i carri e i rimorchi che trasportavano l’uva alla cantina. Mi è rimasta impressa questa processione infinita di mezzi e ho pensato che di tutto questo oggi non è rimasto nulla», racconta l’ex sindaca di Serramanna, che ricorda il periodo d’oro della Cantina sociale di Serramanna (che per un certo periodo è stata la più grande d’Europa per quintali di uva lavorati), in stato di liquidazione da decenni e struttura decadente, che ha visto fallire ogni tentativo di rilancio e riutilizzazione. «Ha rappresentato un periodo florido per l’economia: una parentesi di illusioni bellissime di cui non è rimasto nulla». ( ig. pil. )

