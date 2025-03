La cantina punta sulla tecnologia 

Rilancio industriale, nuove strategie aziendali e nuovi mercati: la cantina Trexenta guarda al futuro scommettendo su innovazione e agricoltura sostenibile. La cooperativa con sede a Senorbì, con la consapevolezza di essere ormai una pietra miliare dell’enologia in Trexenta e nei territori limitrofi, ha definito un nuovo ambizioso piano industriale che mira a rilanciare l'azienda e consolidare la sua posizione nel mercato vitivinicolo internazionale. «Non possiamo farci trovare impreparati davanti alle nuove importanti sfide del futuro», sottolinea il direttore Renzo Secci.

Sfide, progetti e obiettivi che verranno presentati ai soci in occasione dell’assemblea straordinaria in programma mercoledì 9 aprile (prima convocazione alle 04.30, seconda convocazione alle 17) nella sala riunioni della cantina in via Piemonte 40, nella periferia del paese verso Sant’Andrea Frius. All’ordine del giorno la costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico e potenziamento aziendale, l’approvazione del regolamento do emissione quote dei soci sovventori, l’emissione strumenti finanziari partecipati al fine di potenziare l’attività sociale. Il futuro del vino in Trexenta è già iniziato. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA