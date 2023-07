La “Cantiello” e una battaglia lunga 9 anni 

Il bastone nella mano destra, una sfilza di documenti nell’altra. «Devono passare sul mio corpo, nessuno demolirà questa nave». Lo dice con assoluta convinzione, Salvatore Pergola, noto “Dodo”, mentre osserva con quel che resta di un solo occhio l’imbarcazione dal passato glorioso ormeggiata al molo Sant’Elmo. Quarantatré metri d’acciaio, intitolati a Gennaro Cantiello e finiti tra le mani dei legali, in un braccio di ferro con l’Autorità portuale che va avanti dal 2014 e non si placa. «o non mi arrendo, lotterò sino a quando avrò forze».

Storia galleggiante

I brandelli delle bandiere al piano di sopra, nella lotta pressoché quotidiana con le sferzate di maestrale; in quello di sotto le tracce degli anni della conversione in ristorante galleggiante: sedie e tavolini accatastati, tra le reti da pesca ferme da un pezzo e la salsedine che non ha avuto pietà di Salvatore né della storia. «Mi hanno rovinato la vita e fatto ammalare», dice mentre nonostante i problemi alla vista si muove con assoluta sicurezza nella nave imprigionata a Sa Siccu e arenata in una battaglia di accuse incrociate, ricorsi e ordinanze. «Hanno fatto di tutto per ostacolarmi e per distruggere il mio sogno», non si rassegna Pergola, oggi invalido totale, che nel 2004 acquistò l’imbarcazione della discordia e dieci anni dopo ha iniziato a combattere.

Braccio di ferro

C’erano i detenuti, un tempo, nella motonave che giace sconsolata nelle acque cagliaritane. Tra i passeggeri “illustri”: Curcio, Cutolo, Boe, e quei ricordi indelebili degli anni di piombo, del terrorismo che sfidava lo Stato, e della Nuova Camorra. Con le spole pressoché quotidiane tra Porto Torres e il supercarcere dell’Asinara, andate avanti sino a marzo del 1998: anno di chiusura del penitenziario e della dismissione dell’imbarcazione. «Facevo l’impiantista, lavoravo bene, ma quando vidi la Cantiello ferma a Porto Torres me ne innamorai. Un colpo di fulmine e tanti sogni andati in fumo», ribadisce Dodo. Arrivata a Cagliari inizia la nuova storia: “Peccati di gola in mare”, la ribattezza Pergola, che la trasforma in un ristorantino sulle onde e non troppo fortunato. A dicembre del 2014, con decreto commissariale, viene decretata la decadenza della concessione demaniale marittima, imposto lo sgombero e il ripristino dello stato dei beni.

Si contestano, tra le altre cose, il mancato versamento dei canoni e dei consumi idrici. Inizia così il braccio di ferro, con un elenco infinito di note protocollate e il rischio demolizione.

Il futuro

«Considerato che questa Autorità, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo e giudiziario, ritiene necessario e urgente rientrare nelle disponibilità dello spazio occupato, al fine di poter proseguire l’intervento di recupero dell’intero compendio Su Siccu», si legge tra i tanti documenti, in cui nel novembre 2011 viene affidato l’incarico di ispezione a mare per valutare la fattibilità del trasferimento della motonave nel Molo Foraneo. La Cantiello è ancora lì, con Dodo, che non si arrende. «Nessuno la tocchi, la Cantiello è un pezzo di storia e del mio cuore».

