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La svolta.
06 giugno 2026 alle 00:28

La “cantera” rossoblù a Max Canzi 

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«Bentornato a Cagliari e buon lavoro, Max». Si chiude così il lungo comunicato col quale viene annunciata la nomina di Max Canzi a direttore del settore giovanile rossoblù. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ieri è stata ufficializzata dal club con la firma sul contratto sino al 30 giugno del 2031.

Ha lasciato il Cagliari come vice di Zenga in Serie A dopo aver allenato la Primavera per cinque campionati, torna da responsabile dell’intera “cantera” rossoblù. Dalla porta principale, dunque. Un ruolo nuovo e sorprendente, considerato anche che aveva appena cominciato l’avventura nel calcio femminile con la Juventus Women. Nelle due stagioni sulla panchina bianconera, tra l’altro, il 59enne tecnico milanese ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Serie A Women’s Cup, oltre alla Panchina d’Oro. Prima della Juve, l’esperienza nella Serie C maschile tra Olbia, Turris e Pontedera.

Max Canzi prende il posto di Oscar Erriu che, a sua volta, diventa il coordinatore tecnico mentre Pierluigi Carta continuerà a essere il direttore sportivo di tutto il settore giovanile.

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