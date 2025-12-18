VaiOnline
Il concerto.
19 dicembre 2025 alle 00:34

La Cantantessa ci sa ancora stupire 

Carmen Consoli trascina Cagliari in un vortice di ballate in siciliano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si narra che la ninfa Galatea fosse innamorata di Aci, un bellissimo giovane, e che Polifemo, mosso da gelosia, lo uccise. “Amuri luci” è il titolo dell’album che dà il nome al tour di Carmen Consoli che, ieri sera a partire dalle 21, ha animato il Teatro Massimo per oltre due ore e mezza di spettacolo.

È da qui che parte la Cantantessa, dal mito che nasce dal mare della sua Catania – e dalle Aci che le stanno accanto – e che riempie tutta la prima parte del concerto, undici brani che attraversano i secoli dalle dominazioni spagnole a quelle arabe, greche, romane, normanne. A ricordarci che siamo figli della mescolanza e di uno stesso mare che ci ha contaminati, rendendoci quelli che siamo. Due teli bianchi semitrasparenti scorrono come due quinte, costruendo una geografia narrativa mobile su cui si proiettano immagini che riempiono anche il fondo.

Il pubblico ascolta rapito sonorità sperimentali e testi in siciliano, contemporaneo, medievale o arcaico, dove si possono incontrare Nina da Messina – misteriosa poetessa siciliana del XIII secolo, considerata la prima donna a scrivere in volgare – e Dante da Maiano, Ignazio Buttitta, Ibn Hamdis e molte e molti altri. “La terra di Hamdis” vede il contributo di Mahmood, “Parru cu tia” di Jovanotti “Qual siete voi” del tenore livornese Leonardo Sgroi, che compaiono proiettati sui teli e sullo sfondo, alternati a immagini grottesche, a volte immaginifiche, o a video come negativi di vecchie diapositive.

È spesso difficile proseguire: le ovazioni tra un brano e l’altro durano tanto da far arrivare fino al palco tutto il calore del pubblico che affolla la sala. Su “Parlu cu tia” le immagini passano dalle lotte siciliane, in bianco e nero, a quelle delle scorse manifestazioni per la Palestina, e gli applausi finiscono per sovrastare voce e musica. m«Estirpare le spine dalle rose», conclude la voce registrata della cantautrice la prima parte, a ricordare che il dolore che è parte necessaria all’esperienza dell’amore.

«Come è andata con il siciliano?» chiede tornando sul palco dopo l’intervallo. «Da isola a isola ci capiamo».

La seconda parte prosegue invece con i suoi grandi successi, da “Questa notte una lucciola” a “Sulla mia pelle” fino a un “Amore di plastica”, e qui il pubblico è più nel suo, conosce i brani, canta, anticipa, batte le mani a tempo. Dialoga con la sua beniamina. Ma non si va a casa senza più di un bis, perché “amuri luci”, l’amore è come una luce che illumina, trasforma, restituisce verità e conoscenza, denuncia, salva, ma che certo non passa indenne e non lascia indifferenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 