La Cantantessa ci sa ancora stupire 

Si narra che la ninfa Galatea fosse innamorata di Aci, un bellissimo giovane, e che Polifemo, mosso da gelosia, lo uccise. “Amuri luci” è il titolo dell’album che dà il nome al tour di Carmen Consoli che, ieri sera a partire dalle 21, ha animato il Teatro Massimo per oltre due ore e mezza di spettacolo.

È da qui che parte la Cantantessa, dal mito che nasce dal mare della sua Catania – e dalle Aci che le stanno accanto – e che riempie tutta la prima parte del concerto, undici brani che attraversano i secoli dalle dominazioni spagnole a quelle arabe, greche, romane, normanne. A ricordarci che siamo figli della mescolanza e di uno stesso mare che ci ha contaminati, rendendoci quelli che siamo. Due teli bianchi semitrasparenti scorrono come due quinte, costruendo una geografia narrativa mobile su cui si proiettano immagini che riempiono anche il fondo.

Il pubblico ascolta rapito sonorità sperimentali e testi in siciliano, contemporaneo, medievale o arcaico, dove si possono incontrare Nina da Messina – misteriosa poetessa siciliana del XIII secolo, considerata la prima donna a scrivere in volgare – e Dante da Maiano, Ignazio Buttitta, Ibn Hamdis e molte e molti altri. “La terra di Hamdis” vede il contributo di Mahmood, “Parru cu tia” di Jovanotti “Qual siete voi” del tenore livornese Leonardo Sgroi, che compaiono proiettati sui teli e sullo sfondo, alternati a immagini grottesche, a volte immaginifiche, o a video come negativi di vecchie diapositive.

È spesso difficile proseguire: le ovazioni tra un brano e l’altro durano tanto da far arrivare fino al palco tutto il calore del pubblico che affolla la sala. Su “Parlu cu tia” le immagini passano dalle lotte siciliane, in bianco e nero, a quelle delle scorse manifestazioni per la Palestina, e gli applausi finiscono per sovrastare voce e musica. m«Estirpare le spine dalle rose», conclude la voce registrata della cantautrice la prima parte, a ricordare che il dolore che è parte necessaria all’esperienza dell’amore.

«Come è andata con il siciliano?» chiede tornando sul palco dopo l’intervallo. «Da isola a isola ci capiamo».

La seconda parte prosegue invece con i suoi grandi successi, da “Questa notte una lucciola” a “Sulla mia pelle” fino a un “Amore di plastica”, e qui il pubblico è più nel suo, conosce i brani, canta, anticipa, batte le mani a tempo. Dialoga con la sua beniamina. Ma non si va a casa senza più di un bis, perché “amuri luci”, l’amore è come una luce che illumina, trasforma, restituisce verità e conoscenza, denuncia, salva, ma che certo non passa indenne e non lascia indifferenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA