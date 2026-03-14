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Macomer.
15 marzo 2026 alle 00:30

La cantante tra gli alunni della scuola Caria 

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A Macomer si è concluso in musica il progetto legato al saper scrivere bene l’italiano, realizzato dagli alunni della quarta della scuola primaria Caria. Gli alunni hanno inviato lettere al sindaco Riccardo Uda e alla cantante folk, Maria Giovanna Cherchi. L’artista, come il sindaco, ha voluto incontrare gli alunni, ha dialogato con loro, ha cantato. Tanta emozione ha suscitato l'esibizione di Francesco che, con l’organetto ha suonato “Su passu a tres”, accompagnato dalla voce della cantante. «I bambini stanno imparando a comunicare col mondo che li circonda - spiega l’insegnante, Antonietta Santoni - è una prova per saper scrivere bene l’italiano, con la formulazione di una lettera come si faceva prima dell’avvento del web. I ragazzi lo hanno fatto da soli, indirizzando le loro originali lettere al sindaco e anche ad artisti. È una bella classe e stiamo vivendo una bella esperienza». (f. o.)

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