La cantante fa festa con i baby fan  

A Oliena decine di bambini in tour per la tradizione di “su pane e binu”. I piccoli hanno fatto tappa anche a casa della cantante Maria Luisa Congiu che dai suoi profili social ha raccontato, emozionata, l’inaspettata visita dei giovani fan. Radunati davanti al cancello di casa dell’artista, insieme ad alcuni genitori, hanno acclamato Congiu intonando “Festa paesana” e altri brani del suo repertorio.

Di lì a breve l’arrivo della cantautrice che ha voluto contraccambiare con dei dolci, non sottraendosi a selfie e autografi. «Una grande emozione quando ha suonato il citofono e si è sentito il coro di bambini intonare “Festa paesana”», ha commentato Congiu su Facebook. E precisato: «Poco prima ne erano passati altri chiedendomi la foto. Mi ci è voluto contegno per non piangere di gioia davanti ad una così grande manifestazione d’affetto da parte di piccoli fan». (g. i. o.)

