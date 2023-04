«La cantada sia patrimonio dell’Unesco» 

Anche Dolianova sosterrà il progetto per l’inserimento de sa cantada campidanesa, espressione della poesia improvvisata in lingua sarda, nell’elenco dei beni immateriali dell’umanità. Il Consiglio comunale, all’unanimità, si è espresso a favore della proposta da presentare all’Unesco. Il percorso è lo stesso adottato nel 2005, per il canto a tenore e, nel 2013, per i Candelieri di Sassari. La petizione, promossa dal Lions Club di Quartu, ha già raccolto diverse adesioni da parte di Comuni e associazioni culturali. «Consideriamo il patrimonio identitario uno degli elementi determinanti per la crescita della nostra comunità - ha detto il sindaco Ivan Piras - per questo riteniamo che anche sa cantada rappresenti un pezzo importante della nostra identità che merita di essere difeso e valorizzato. La nostra comunità considera il patrimonio identitario uno degli elementi trainanti per la sua crescita». (c. z.)

