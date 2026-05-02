La canoa polo ha il proprio “stadio del mare”: in acqua i campioni della Canottieri Ichnusa 

E adesso a Su Siccu c’è anche lo “stadio del mare” per i campioni della canoa polo. È stato inaugurato ieri, grazie a un accordo di “buon vicinato” tra la Lega Navale Italiana di Cagliari (con cui confina la sua concessione a mare) e la Canottieri Ichnusa che, reduce dal successo nel campionato del 2025, ha cominciato la stagione vincendo la Coppa Italia maschile a Numana (Ancona) a inizio aprile. Ieri è scattata la Serie A con tutte le dieci squadre che sino a questo pomeriggio si affronteranno nella prima giornata. All’inaugurazione erano presenti il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, quelli della Canottieri Ichnusa, Sergio Virdis, e della LNI, Giuseppe La Rosa, del Coni Sardegna Bruno Perra. Ma c’erano anche Rari Nantes e Aquila, perché tutte stanno lavorando insieme affinché quel tratto di lungomare (già riqualificato) diventi un gioiello anche in senso sportivo. Il prossimo obiettivo potrebbe essere sostituire il muretto con una tribunetta più comoda, anche da montare per gli appuntamenti sportivi, e consentire al pubblico di assistere alle partite con maggiore comodità. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

