La canoa internazionale torna nel lago San Sebastiano 

Anche quest'anno la Polisportiva Isili ospita e organizza la Sarcidano Race, gara internazionale di velocità sui 200 e 500 metri che si svolgerà sabato e domenica. La manifestazione gode della collaborazione del comune di Isili, della Regione e della Federazione Italiana Canoa–Kajak. Per l’occasione saranno presenti 13 società con oltre cento partecipanti provenienti non soltanto dall’Italia ma anche dalla Repubblica Ceca, dall’Ucraina, da Malta, dall’Ungheria, Slovacchia e la republica Ceca.

Atleti e accompagnatori allogeranno negli alberghi e nei bed and breakfast del territorio. Continua pertanto l’impegno della società sportiva che porta avanti il proprio lavoro impiegando risorse e materiale umano per portare avanti questo progetto. Un progetto che non è soltanto sportivo ma che ha un duplice obbiettivo. Oltre quello di avvicinare i bambini e i ragazzi a questo sport anche quello di continuare a valorizzare il lago di san Sebastiano e le sue potenzialità dal punto di vista economico, in particolare sul turismo. Ormai da anni l’invaso artificiale è un’attrattiva per le tante persone che vogliono provare delle esperienze alternative al mare.

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza del campione del mondo Marco Tontodonati. Da qualche tempo è nata una collaborazione tra la Polisportiva e il Circolo sportivo Le Saline di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA