La campionessa del biliardino 

Il podio mondiale, alla vigilia della manifestazione, era solo un sogno. Ma per la campionessa di calcio balilla di Serramanna, lavoro e tenacia hanno dato frutti: terzo posto e medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Saragozza, in Spagna. Claudia Ortu, Molly per tutti a Serramanna, pluri campionessa italiana della specialità, è salita sul terzo gradino del podio, nella specialità doppio Itsf in coppia con la giocatrice ligure Eleonora Fiocchi. «Facciamo sportivamente da anni coppia fissa in nazionale, siamo affilatissime e abbiamo realizzato il sogno di salire sul podio ai mondiali. Alla vigilia io non speravo in un risultato del genere, per questo sono doppiamente soddisfatta», commenta Ortu, 34 anni, educatrice professionale, instradata al “biliardino” dal padre, appassionatissimo, Celestino. Dalle partite per gioco nei bar cittadini alla “Copa del mundo de futbolin de Zaragozza”, una parabola straordinaria che si è chiusa a un passo dalla finalissima. «Peccato per la finale mancata, ma nella finalina per il terzo posto abbiamo superato la coppia rumena campionessa in carica. Siamo soddisfatte del risultato, importantissimo, perché parliamo dei campionato mondiali assoluti, solo nella nostra specialità erano presenti 95 coppie di 32 nazioni diverse», prosegue la formidabile giocatrice serramannese, che spiega anche qualche passo tecnico della disciplina: «Si tratta del doppio a ganci Itsf che si gioca nel mondo secondo il regolamento internazionale, e che presuppone la possibilità di fare i passetti, trascinare la pallina in campo, pinzarla, ovvero spostarla, e tirare. In Italia non è così, si gioca in diverse specialità e proprio per questo il risultato ottenuto rappresenta un’impresa molto difficile, unica». Per Claudia Ortu la partecipazione ai campionati mondiali di disciplina non è una novità, ma mai era riuscita ad andare sul podio. «Dopo tanti buoni piazzamenti è andata bene. È una grande soddisfazione». Ortu, professionista in fatto di tecnica e allenamenti da sostenere, dal punto di vista economico si deve accontentare. «Quanto vale il podio mondiale del calcio balilla? Nulla, si gioca più per la gloria, per la soddisfazione sportiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA