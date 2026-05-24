La campagnola vince l’over 55 

Il titolo Over 55 è della Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare. La squadra cagliaritana si impone ai tempi supplementari per 3-2 sugli Amatori Orione Selargius, passati inizialmente in svantaggio (rete di Massa) e poi capaci di ribaltare il risultato con i gol di Tolu e Roberto Melis. Il pareggio di Vervesca porta la gara ai supplementari, nei quali risulta decisivo Falaguerra (così come nella semifinale, con una doppietta).

Sfuma per i biancorossi il sogno di riportare il titolo a Selargius al termine di una stagione condotta ai vertici. La Campagnola succede alla I. R. Moniaflor, detentrice del titolo di categoria, che nella finalissima del girone Argento perde con gli Amatori La Palma 1-0. Dopo una gara spettacolare, con la I. R. Moniaflor vicina al vantaggio in più di un’occasione, una rete di Nardulli nei secondi finali decide la sfida ed esclude di fatto i campioni della passata stagione dalla finale per la Supercoppa di categoria, che sabato vedrà impegnati proprio gli Amatori La Palma contro i neocampioni della Campagnola.

Il titolo Over 58 va al Club, che in una combattuta finalissima contro la Mediterranea R. U., indomita fino all’ultimo, si impone per 2-1. Nel recupero del primo tempo Il Club si porta in vantaggio con Sanna ma Carta dopo cinque minuti nella ripresa rimette in corsa la squadra allenata da Michele Secci. La gara si mantiene equilibrata e nel finale il gol di Nepitella vale il trofeo.

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