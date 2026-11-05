La campagna anti-spreco alimentare 

Ogni anno finiscono nella spazzatura circa 26 chili di cibo a persona, l’equivalente di 112 euro. Un conto che, per una famiglia di quattro persone, può avvicinarsi ai 450 euro. Sono i numeri da cui parte la campagna “Il cibo non si spreca” promossa dall’Unione dei Comuni del Gerrei, che invita i cittadini a cambiare alcune abitudini quotidiane.

Nella guida contro gli sprechi alimentari trovano spazio consigli semplici: scegliere frutta e verdura di stagione, controllare le etichette, sistemare gli alimenti in frigorifero e consumare prima quelli prossimi alla scadenza. Una distinzione è importante: la scritta “da consumarsi entro” segnala un limite legato alla sicurezza, mentre quella “da consumarsi preferibilmente entro” indica il periodo in cui il prodotto conserva al meglio le sue qualità. Anche al ristorante si può fare la propria parte, ordinando porzioni adeguate e portando a casa ciò che avanza.

Il materiale richiama i dati del rapporto 2026 stilato dall’Osservatorio Waste Watcher International: in media si spreca circa mezzo chilo di cibo a settimana per singolo abitante.

Tutte le informazioni sull’argomento sono disponibili anche attraverso un video; per dubbi e chiarimenti è indicato il numero telefonico 800.919166. Meno cibo buttato significa risparmio per le famiglie e meno risorse sprecate. Un invito a spendere meglio e a valorizzare i prodotti locali.

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