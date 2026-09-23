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Parco di Molentargius.
24 settembre 2026 alle 00:50

La Camminata del Cuore tra sport, ambiente e solidarietà 

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Saranno oltre 2.700 i partecipanti che alle 9,30 di domenica prenderanno parte alla prima edizione della Camminata del Cuore all’interno del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. Punto di partenza il “Villaggio delle Associazioni”: all’iniziativa infatti prendo parte ben 27 associazioni di volontariato provenienti da tutta la Sardegna.

La manifestazione tra sport e sociale, organizzata dal comitato regionale dell’Msp Italia, con la collaborazione del Comune, è stata presentata ieri in Municipio. «Quella di domenica», ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, «non sarà solo una manifestazione sportiva ma una camminata di solidarietà. Parte del ricavato verrà devoluto alle associazioni che lavorano quotidianamente nel mondo del sociale».

Tutte le associazioni che hanno aderito alla Camminata presenteranno le loro attività ciascuna in un gazebo allestito all’interno del parco. La camminata si snoderà in un percorso di circa 5 chilometri con partenza e arrivo nel "Villaggio delle associazioni”. «Siamo soddisfatti perché al primo anno», evidenzia Alberto Borsetti, presidente dell’Msp Sardegna, «abbiamo già raggiunto questo ottimo risultato. Numeri che ci dicono che abbiamo organizzato una bella iniziativa».

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