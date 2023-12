La Camera dice sì: la Manovra è legge 

Con il via libera della Camera (200 voti favorevoli, 112 no e 3 astenuti), la legge di Bilancio 2024 è stata approvata dal Parlamento. Dall'energia al Ponte sullo Stretto, alla lotta all'inflazione, sono diversi i temi trattati dal testo da circa 24 miliardi di euro che non dimenticherà neppure lavoro, pensioni e famiglia.

Redditi e Quota 103

Confermato per il 2024 il taglio del cuneo già in vigore da luglio (6 punti in meno per i redditi fino a 35mila euro e 7 per quelli fino a 25mila). Per rafforzarne l'effetto arriva anche la nuova Irpef, che passa da quattro a tre aliquote con l'accorpamento dei primi due scaglioni (il 23% sarà applicato sui redditi fino a 28mila euro): l'effetto abbinato di cuneo e Irpef, secondo il Tesoro, rimpinguerà le buste paga dei dipendenti fino 1.298 euro annui. Sul fronte pensioni resta Quota 103, ma con penalizzazioni: si confermano i 62 anni d'età e 41 di contributi, ma l'assegno sarà ricalcolato con il metodo contributivo e con un tetto massimo mensile di circa 2.250 euro.

Nel capitolo casa sale la cedolare sugli affitti brevi (al 26%, escluso però il primo immobile in locazione) e le famiglie numerose avranno priorità nell'accesso al Fondo mutui per la prima abitazione.

Arriva poi la maxi deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato, che sale ulteriormente per mamme o donne disoccupate, giovani ed ex beneficiari del Reddito di cittadinanza fino a toccare il 130%, mentre cambia la soglia di esenzione dei fringe benefit (1.000 euro per tutti, 2mila per i lavoratori con figli), che si potranno usare anche per pagare affitto e mutuo.

Aiuti e ponte

Sul fronte energetico c’è la proroga del bonus sociale elettrico anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Contro l'inflazione dei beni di prima necessità, invece il provvedimento prevede nuove risorse per la carta “Dedicata a te” per chi ha un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Il ponte sullo Stretto si è ritagliata ben 11,6 miliardi di euro. La cifra è pluriennale e copre l'arco temporale tra il 2024 e il 2032.

Elogi e polemiche

Il centrodestra, intanto, rivendica aiuti a imprese, lavoratori e famiglie. Forza Italia dedica la manovra a Silvio Berlusconi. Un po' commosso e tra gli applausi dei suoi Paolo Barelli ricorda che «questa è la prima legge di bilancio e anche il primo Natale senza il presidente» e ricorda il ruolo di FI anche sulla partita Superbonus: «con un intervento per tutelare imprese oneste e fasce deboli per il quale siamo fieri di esserci battuti».

«È una manovra di tagli e tasse da far invidia ai peggiori governi tecnici», dice il leader M5s Giuseppe Conte. «Una manovra con cui Meloni, Salvini e Tajani continuano la stagione dei tagli ai danni dei pensionati». «La manovra è figlia del vostro identitario disinteresse per le fasce più deboli», accusa la segretaria del Pd Elly Schlein che ricorda: «Ci abbiamo dovuto pensare noi - dice Schlien - a mettere a disposizione 40 milioni per il contrasto alla violenza di genere».

