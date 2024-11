La Camera di commercio ha il direttore 

Carmelo Battaglia, 61, nato a Losanna, in Svizzera, e laureato in Economia e commercio a Messina, è il nuovo segretario generale della Camera di commercio di Nuoro. La nomina con decreto del ministro Adolfo Urso, lo scorso 31 ottobre. Battaglia ha assunto ufficialmente l’incarico che durerà quattro anni, il 18 novembre. La sua nomina conferma l’impegno per il rafforzamento delle attività a supporto delle imprese, la promozione dell’innovazione e il rilancio dell'economia del Nuorese. Battaglia prende il posto di Giovanni Pirisi, che ha lasciato l’incarico a maggio.

«Siamo entusiasti di accogliere Carmelo Battaglia - dice il presidente Agostino Cicalò - a nome di tutti auguro buon lavoro. Sono convinto che la sua visione strategica e la capacità di lavorare in sinergia con gli attori locali saranno fondamentali per affrontare le sfide del nostro territorio e per cogliere le opportunità dei prossimi anni». Non manca poi il ringraziamento per Pirisi. Per Battaglia l’incarico è motivo di orgoglio, «e grande responsabilità - dice - sono entusiasta di poter contribuire allo sviluppo delle imprese e del territorio. Il mio obiettivo sarà rafforzare il ruolo della Camera di commercio come punto di riferimento per gli imprenditori e motore di crescita per la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA