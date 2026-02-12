La Camelia 2026 a Miriam Contini 

Dopo i dieci anni l’appuntamento entra nella sfera degli eventi tradizionali. E così dopo Angela Solinas (2015), Gabriella Collu, Maria Teresa Mereu, Matilde Carta, Anna Paola Corona, Anna Contini, Stefania Pinna, Pina Soddu, Patrizia Pala, Giorgia Mugheddu e Franca Fenu quest’anno il Consiglio delle Camelie del gremio del Cavaliere Infinito ha assegnato all’unanimità il titolo di Camelia 2026 a Miriam Contini.

Il premio «che viene attribuito a una delle tante donne che hanno contribuito e contribuiscono a conservare la tradizione più intima, più sacra e più bella della Sartiglia», dicono dal gremio, le è stato consegnato nei giorni scorsi da Matilde Carta, Giorgia Mugheddu e dalla priora Gabriella Collu.

Ma la proclamazione ufficiale avverrà al teatro “Garau” lunedì 16 alle 20 durante la rassegna di cori tradizionali sardi “Cantando a Carnevale” che da sempre offre al gremio del Cavaliere Infinito lo spazio per la premiazione.

Anche questa volta il premio è realizzato e regalato da Alessandra Raggio (alcune sue opere potranno essere ammirate da oggi alle 19 a martedì 17 nella casa Cominacini-Falqui Cao in via Parpaglia 38 trasformata per l’occasione dalle luci di Antonio Falchi. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA