La camelia 2024 a Giorgia Mugheddu 

Tra gli appuntamenti che sono entrati di diritto nella ricca agenda del carnevale cittadino ecco “Il cavaliere e la camelia”, «un omaggio alla sacralità del Componidori e alle donne della Sartiglia», precisano dal Gremio del Cavaliere infinito e dall'Ordine della camelia.

Quest’anno la cerimonia sarà dedicata a Enrico Fiori, «uno dei fondatori de “Il cavaliere e la camelia”, venuto a mancare lo scorso anno. L’auspicio è che il Comune sappia trovare il modo di ricordarlo adeguatamente perché lo merita, perché è giusto, perché certi esempi positivi non devono essere dimenticati». Premessa d’obbligo prima di sottolineare che questa è anche la decima edizione del premio che troverà spazio lunedì 12 alle 20 al teatro Garau nel corso della rassegna di Cori tradizionali sardi “Cantando a carnevale” organizzata dal coro “Maurizio Carta”. La camelia in ceramica, realizzata da Alessandra Raggio, verrà consegnata a Giorgia Mugheddu, «la testimonianza di come anche le giovani generazioni in questi tempi votati al dio denaro possono continuare una tradizione antica con passione autentica senza altro interesse che non sia il semplice orgoglio di partecipare. Giorgia ha “respirato” la Sartiglia in famiglia sin da quando era piccolissima», precisano dal Gremio del cavalieri. ( m. g. )

