La Caletta, un parco fitness in piazza  

Ieri in piazza Dei Mille a La Caletta di Siniscola hanno preso il via i lavori per la realizzazione di un nuovo parco fitness. Si tratta di un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Luigi Farris, possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal governo per i comuni del Mezzogiorno per finanziare infrastrutture per copi sociali.

«Si tratta di un bando per il triennio 2020-2023 con una copertura finanziaria di 75 milioni di euro per ogni anno - spiega l’assessore al Turismo e Sport, Stefano Grecu -. Il nostro comune è riuscito ad ottenere i benefici delle prime due annualità e stiamo lavorando anche per cercare di usufruire anche della terza annualità con un’altro progetto valido».

Per quanto riguarda la nuova area fitness a La Caletta, l’importo concesso a Siniscola è stato di circa 50 mila euro. «Tra gli altri spazi che si stanno prevedendo - prosegue Grecu - c’è anche un percorso dedicato e fruibile anche dalle persone diversamente abili». Il nuovo parco a ridosso di via Sauro, nella piazza situata di fronte all’ex casello del genio civile, verrà allestito in pochissimi giorni e secondo il cronoprogramma dei lavori sarà già fruibile da domani pomeriggio.