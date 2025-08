La Caletta: petizione popolare per la sicurezza 

A La Caletta, frazione marittima del comune di Siniscola, da tempo è attivo un movimento spontaneo di cittadini decisi a lottare per una maggiore sicurezza stradale. Il fulcro della protesta è via Nazario Sauro, la principale arteria che collega la borgata alla provinciale 3 e che, secondo i residenti, è diventata sempre più pericolosa a causa dell’elevata velocità con cui transitano auto e moto, soprattutto nelle ore notturne. «Siamo stanchi di convivere con questo pericolo quotidiano – spiegano i promotori dell’iniziativa – a tutte le ore, e in particolare di notte, i veicoli sfrecciano a velocità folli in uscita dal paese verso Siniscola. Non solo si mette a rischio la sicurezza di pedoni e altri conducenti, ma si genera un frastuono insopportabile che impedisce il riposo notturno». Il malcontento si è trasformato in una petizione di firme online, allo scopo di sostenere l’iniziativa e per spingere il comunale di Siniscola, a installare lungo il percorso al centro della questione dei dissuasori di velocità. La misura da mettere in atto è semplice – sostengono i cittadini: «Basterebbero pochi dossi artificiali per eliminare il pericolo. Non vogliamo aspettare che accada una tragedia per vedere un intervento». L’appello dopo un giorno ha già ottenuto decine di consensi. (f. u.)

