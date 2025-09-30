VaiOnline
La Caletta avrà piazza Di Giacomo 

La Caletta avrà presto una piazza dedicata a Francesco Di Giacomo, voce e anima del Banco del Mutuo Soccorso. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una proposta specifica del sindaco Gian Luigi Farris che ha trovato l’intera consulta municipale d’accordo: l’area verde di via Nazario Sauro, adiacente alla sede della scuola civica di musica e della biblioteca, diventerà piazza Francesco Di Giacomo. Un segno di gratitudine verso l’artista nato proprio nella frazione siniscolese nel 1947 e scomparso tragicamente nel 2014, che con la sua voce inconfondibile diede vita a pagine indimenticabili del progressive italiano. Era il periodo delle grandi espressioni del genere Prog di cui la band di Di Giacomo insieme alla Premiata Forneria Marconi, Le Orme e Area erano i massimi esponenti. A lui, soprannominato “il poeta” per la profondità dei testi, il paese vuole restituire un abbraccio affettuoso. L’infanzia trascorsa nella borgata marinara, i giochi tra le case dei pescatori, il legame mai reciso con gli amici di Siniscola: ricordi che hanno accompagnato la sua carriera fino ai palchi più prestigiosi, fino ad arrivare a quello di Sanremo.

Che Di Giacomo non avesse mai tagliato i rapporti con Siniscola lo dimostrano le tante collaborazioni artistiche con i musicisti locali e in particolar modo con i Kenze Neke nel testo di “Unu gridu de Vittoria”. In tanti avevano chiesto un gesto concreto per mantenerne viva la memoria. Ora quel desiderio si realizza. E c’è chi come il consigliere di minoranza Amos Mulargia propone anche l’istituzione di un festival musicale progressive dedicato al “poeta” mai dimenticato.

