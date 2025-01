La Caletta avrà il suo asilo nido, presto l’avvio dei lavori 

Anche la borgata di La Caletta a Siniscola presto avrà il proprio asilo nido. Nei prossimi giorni, infatti, inizieranno i lavori per la nuova struttura che verrà realizzata in un’area di concessione di una lottizzazione che si sta sviluppando nelle pendici di Monte Longu, nella parte alta della frazione.

L’opera è finanziata con 800 mila euro i del Pnrr e con ulteriori 700 mila euro del bilancio comunale. Ad aggiudicarsi il bando è stata la Bonfante Costruzioni di Agrigento, che secondo il cronoprogramma dei lavori, aprirà il cantiere entro la fine del mese. «È uno dei provvedimenti che rientrava ne nostro programma elettorale e ora sta per diventare realtà - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Floris - la nuova struttura che ospiterà l’asilo nido risponde alle esigenze genitoriali delle coppie che lavorano, facilitando così il doppio impegno». Il cantiere dovrebbe chiudere entro un anno dalla sua apertura. Intanto anche nella scuola dell’ex casello del Genio civile di piazza Berlinguer, sempre a La Caletta, sta per essere avviato un altro importante intervento per abbattere le barriere architettoniche. Nello stabile, su due piani, verrà infatti installato un ascensore. La spesa prevista ammonta a 150 mila euro.

