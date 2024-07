La Caletta, acqua non potabile 

Cresce la richiesta d’acqua e come ogni estate a Siniscola riemergono i problemi legati alla gestione idrica potabile. Da ieri l’acqua che sgorga dai rubinetti della frazione marina di La Caletta non si può bere, né utilizzare per scopi alimentari. Colpa della presenza, oltre i limiti stabiliti dalla legge, di manganese, così come ha rilevato l’Arpas nell’ultimo campionamento effettuato sulla rete idrica della borgata sabato scorso. Sulla base di questo il sindaco Gian Luigi Farris si è visto costretto ad emettere un’ordinanza di non potabilità che resterà in vigore fino a quando i parametri alterati non rientreranno nella norma. In piena emergenza per la scarsezza d’acqua in Baronia si ripresentano i problemi legati all’inadeguatezza degli impianti di potabilizzazione che non riescono a far fronte all’aumento del fabbisogno che in alta stagione va a pari passo con il massiccio arrivo di turisti. (f. u.)

