La caldaia non riparte, all’Agrario sciopero a oltranza 

Gli studenti dell'istituto Agrario di Santadi, sede staccata del Beccaria di Carbonia, sono ormai arrivati al terzo giorno di sciopero e anche oggi sicuramente diserteranno le lezioni. Anche gli studenti adulti che frequentano il corso serale, ieri hanno deciso di scioperare. L'impianto di riscaldamento nonostante qualche intervento dei tecnici della Provincia non funziona. Pare che la caldaia si avvii la mattina e smetta di funzionare dopo circa un’ora. Certamente le condizioni non sono ideali per stare in aula al freddo per altre 4 ore. Pertanto i circa cento studenti oltre a quelli del corso adulti hanno deciso che se non si porrà rimedio in tempi brevi, lo sciopero continuerà ad oltranza. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA