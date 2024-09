La calda estate fa lievitare i matrimoni 

La fine dell'estate ha portato la conferma: la crescita dei matrimoni a Tortolì non è solo un rimbalzo fisiologico dopo la pandemia, ma un netto consolidamento del comparto con un giro d’affari da migliaia di euro. È quanto emerge incrociando i dati degli ultimi due anni registrati all’ufficio anagrafe. Nel 2023 si sono registrate 25 celebrazioni, mentre dal primo gennaio a oggi sono state 23 e 9 sono già in calendario fino a dicembre. A conti fatti l’incremento è del 28 per cento, tra riti civili e religiosi. Il budget medio stanziato è di 25 mila euro, tendenza in crescita rispetto agli anni precedenti e lievitato dal fenomeno dei matrimoni in trasferta. Il 40 per cento è assorbito dalla spesa di alimenti e bevande. «In questo dato è compreso anche il soggiorno attinente all’evento», puntualizza Delia Cualbu, titolare dell’agenzia Sardinia Wedding Destination.

I dati

Le nozze civili sono state celebrate tra la torre San Miguel e il Comune. «In passato ho corteggiato anche la sede delle Rocce Rosse che presenta il suo fascino», dice Cualbu. Il costo di 25 mila euro (dato indicativo medio) è riferito a un banchetto tra 60 o 80 ospiti. Per i vestiti l’uomo spende in media 800 euro e la donna 2.400, più altri 500 per truccatrice e parrucchiera. Un servizio fotografico invece viene 1.200 euro, a cui se ne aggiungono altri 800 (almeno) per il video. «Ma le stime sono flessibili in base alle strumentazioni utilizzate», precisa l’esperta nel settore. In chiesa o in Comune si presentano soprattutto ultra 35enni, che per la maggior parte dei casi (70 per cento) già convivono e nel 30 per cento sono già genitori.

Fenomeno turistico

«Abbiamo avuto anche coppie di turisti che hanno unito il soggiorno turistico alla cerimonia. Quello delle nozze fuori porta - dichiara Irene Murru, assessore con delega ai Matrimoni - è un fenomeno in crescita e pertanto stiamo elaborando un regolamento adeguato». Dall’inizio dell’anno le celebrazioni di nozze con rito civile nei siti più celebri di Bari Sardo sono state 17, di cui 15 sulla spiaggia antistante la torre e 2 in Comune. «Il 50 per cento - racconta Fabiana Casu, vicesindaco e assessore al Turismo - sono stranieri che arrivano con wedding planner, gli altri italiani per gran parte autogestiti. Abbiamo già 10 prenotazioni per il 2025, con la torre medievale e la spiaggia antistante mete più ambite.

