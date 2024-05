La calata nel nome del rais 

Un cerimonia suggestiva ha accompagnato, ieri mattina, la calata della tonnara all’Isola Piana di Carloforte, per la prima volta senza il rais storico Luigi Biggio. La ciurma della Piam è uscita in mare di buon mattino per sistemare le reti che dovranno trattenere i tonni al loro passaggio davanti alla costa, un passaggio fondamentale nelle stagioni di pesca del tonno che quest’anno ha assunto un significato particolare. Una calata della tonnara interamente dedicata al rais appena scomparso, con un applauso toccante e il lancio in mare di un mazzo di fiori in ricordo di Luigi Biggio. «Alla ciurma si sono uniti anche altre ex tonnarotti per commemorare la memoria di Luigi – dice Marinella Grosso, della Piam – era una persona carismatica dal cuore grande e i tanti attestati di stima di queste ore lo dimostrano». I funerali si svolgeranno oggi a Portoscuso, nella chiesa di Santa Maria d’Itria, nei prossimi giorni sarà organizzata nella tonnara di Carloforte una cerimonia di commemorazione. ( a. pa. )

