La cagnolina Sole commuove anche Aeroitalia 

Un chilo di troppo e Sole rischiava di non avere una nuova casa. Poteva essere questo il destino di questa cagnolina, abbandonata e poi salvata dal rifugio per animali “Amico Mio” di Silvia Marroccu a Sestu, che aveva trovato una famiglia adottiva a Milano.

Sarebbe dovuta partire da Cagliari lunedì, su un volo Aeroitalia. Il suo peso, 11 chili, uno in più del massimo consentito, obbligava però a caricarla in stiva dentro un piccolo trasportino.Ma le sue gambette troppo lunghe e la paura di restare chiusa lì dentro hanno bloccato tutto. La volontaria Paola Piroddi, già assessora al Benessere Animale a Cagliari, ha tentato inutilmente di farla imbarcare in cabina e alla fine ha dovuto rinunciare.

La sorpresa

Poi l’inatteso lieto fine. La storia, raccontata in un post sui social visto da migliaia di persone, ha colpito anche Gaetano Intrieri, amministratore delegato di AeroItalia. Per Sole e Paola sono stati offerti due nuovi biglietti. E ieri mattina Sole ha potuto volare in cabina, accanto a Paola Piroddi, per arrivare dalla sua nuova famiglia. Il trasportino c’era ancora, ma poteva stare nel posto più comodo, in prima fila, vicino alla sua accompagnatrice, e con il personale pronto a tranquillizzarla. «Io per primo sono un amante degli animali. Non permetto che soffrano in stiva», ha spiegato Intrieri, «per questo ci stiamo impegnando con l’Enac affinché il limite in cabina venga portato a 30 chili, almeno per i cani più tranquilli, nelle condizioni più comode possibili». La speranza in futuro, è di poter dire addio a trasportini piccoli e al trasporto in stiva.

Le volontarie

«Da amante degli animali, da sempre impegnata anche politicamente in questo, so cosa significa quando un cucciolo trova finalmente una famiglia», commenta Paola Piroddi, «anch’io ho quattro cani e un gatto, vivo in Lombardia e spesso ho accompagnato cani e gatti da una nuova famiglia, come staffetta. Le istituzioni sono ancora lontane dall’assicurare azioni concrete per aiutare i volontari, manca il sostegno alle adozioni, soprattutto per le spese organizzative e dei viaggi. Per questo ringrazio Aeroitalia e Intrieri. Non avrei immaginato che proprio lui avrebbe visto il mio post né che sarebbe intervenuto in così poco tempo. L’assistenza a terra e sull’aereo è stata meravigliosa. Questo è solo l’inizio di un percorso per aiutare tutti i cani che devono partire».

La compagnia

Rosalba Calabrese, special project coordinator di Aeroitalia, ha spiegato: «Questo non è solo un volo, è l’inizio di una nuova vita. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo e di sostenere le adozioni dell’associazione Amico Mio Odv. Stiamo ragionando con la dottoressa Piroddi per creare una partnership tra Aeroitalia e l’associazione Amico Mio per sostenere futuri progetti a favore delle adozioni, e l’obiettivo è estendere questa collaborazione anche ad altre realtà del volontariato, un modo per spingere tutti ad adottare».

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