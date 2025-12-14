La cagnolina Pesca cerca ancora famiglia 

La sua storia non ha ancora avuto un lieto fine. La cagnolina maremmana Pesca non ha trovato famiglia. È passato del tempo, ma l’attesa di una nuova casa continua. Oggi è pronta per l’adozione: equilibrata, socievole con le persone e gli altri animali, ma nessuno ha ancora scelto di accoglierla.

La sua storia è divisa tra Decimomannu, Cagliari e infine Quartucciu, dove per anni ha vissuto sola. Pesca sfuggiva a ogni tentativo di aiuto da parte dei volontari. Solo dopo lunghi appostamenti è stata trovata in un terreno con i suoi cuccioli, che sono stati recuperati e adottati. Per lei invece, il cammino è stato più difficile: una fuga, mesi di ricerche estenuanti, fino al recupero quando era ormai esausta. Conosceva solo maltrattamenti. Oggi è un cane nuovo, capace di relazioni e di affetto profondo, merito dei volontari che con pazienza si sono dedicati a lei. Aspetta solo qualcuno che la scelga. Per informazioni: Monica 3389087981.



