Monte Urpinu.
03 settembre 2025 alle 00:32

La cagnetta Teodora diventa un caso politico Scontro assessora-FdI sul suo ritorno al parco 

Botta e risposta sul caso di Teodora, il cane mascotte di Monte Urpinu trasferito nel canile comunale e ora al centro di una petizione per riportarlo nel parco. Il caso è finito anche in consiglio comunale con una interrogazione della consigliera Fdi Stefania Loi che chiede di «riportare Teodora nel suo habitat».

L’assessora comunale all'ambiente Luisa Giua Marassi, spiega che «la decisione di spostare temporaneamente l'animale in canile nasce dall'esigenza di tutelare il suo benessere e di garantire un percorso di adozione che rispetti la sua natura e le sue necessità etologiche. Teodora ha vissuto in un recinto all'interno del Parco, affidata alla cura e all'amore degli operatori del luogo. La condizione di isolamento e la mancanza di un rapporto umano continuo hanno generato in lei stress e, in alcune circostanze, comportamenti di fuga che potevano mettere a rischio la sua incolumità e quella degli altri». Immediata la contro replica di Loi: «Il ritorno di Teodora a Monte Urpinu non è solo una scelta di cuore - spiega - ma la soluzione più coerente con le normative sul benessere animale e con lo spirito di una comunità che ha dimostrato di saper prendersi cura di lei».

