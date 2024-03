La cagnetta Angye compagna di banco alle Materne 

I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia di Loceri sono coinvolti nel progetto Piacere Bau. Tra i banchi con un'amica speciale a quattro zampe. Con Angye, una splendida cagnolona di razza terrier, imparano a vivere un'esperienza a contatto con lei, accarezzarla, starle vicino, apprendere ad approcciarsi in modo corretto e il suo modo di comunicare.

La scuola che fa parte dell’istituto comprensivo di Bari Sardo è la prima ad avere aderito a questo progetto nato per le scuole primarie e rimodulato per i bimbi dell'infanzia. Due sezioni e 40 bambini coinvolti in di lezioni di cinofilia con le esperte educatrici cinofile: Cristiana Musella, Marika Corda e Martina Aresu.

L'obiettivo del progetto è focalizzare l'attenzione tra bambini e animali per creare un ponte di unione tra i due mondi. Il cane può essere un ottimo facilitatore sociale, molto utile anche in casi di disabilità. I benefici non sono solo a livello fisico ma anche psicologico. Sono partite le prime lezioni con grande successo. «I bambini hanno reagito con entusiasmo ed empatia, interagiscono con Angye in modo spontaneo seguendo le indicazioni delle esperte», racconta Barbara Marongiu, docente referente del progetto Piacere Bau. «Una iniziativa di grande impatto sia educativo che didattico, innovativa, a misura di bambino».