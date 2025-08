La cagliaritana Boi morsa da uno squalo in spiaggia a Porto Rico 

La giornalista sportiva cagliaritana, Eleonora Boi, moglie del cestista dei Vaqueros de Bayamón, Danilo Gallinari, è rimasta ferita alla coscia a Puerto Rico dopo essere stata attaccata da uno squalo davanti alla spiaggia di Isla Verde. La notizia, rimbalzata sui media locali, è stata ripresa da diversi quotidiani e siti italiani, dopo la conferma della polizia della municipalità di Carolina. La donna, 39 anni, che è incinta, è fuori pericolo, le sue condizioni sono stabili ed è stata trasferita all'ospedale. I primi soccorsi alla donna sono stati attivati dalla polizia municipale di Carolina che effettua un costante monitoraggio del litorale insieme ai bagnini.

Boi ha affidato ai social uno sfogo liberatorio anche per rassicurare i fan: «È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva “su mari esti traitori”. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene».

«Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali», ha scherzato la donna.

