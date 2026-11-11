La “CagliariRespira” fra tradizione e novità 

Alla CagliariRespira, la mezza maratona che si rinnova per la diciottesima volta il 6 dicembre, anche lo novità sono tradizione. Come quella di scegliere un monumento cagliaritano come emblema della corsa: quest’anno sarà la Basilica di N.S. di Bonaria, sotto la cui scalinata transitano due volte gli atleti di tutte le distanze. Quelle scelte dal Cagliari Marathon Club sono, oltre alla classica di 21,097 km individuale e a staffetta (8+13 km), la SeiKaralis non competitiva e le brevi corse del sabato (KidsRun). È stata incrementata, per la non competitiva, la valenza sociale, con alcune novità che saranno presentate nei dettagli sabato nella sede del title sponsor AF Motors.

«La CagliariRespira sorprende anche noi», dice Paolo Serra, medico allergologo e presidente del Cagliari Marathon Club, oltre che responsabile organizzativo, «perché a un mese dal via, tra gli iscritti contiamo il 12% di atleti stranieri, provenienti da 14 differenti nazioni. L’impianto della manifestazione si conferma sui quattro pilastri: sport, salute, ecologia e inclusione sociale. In particolare con un restyling della SeiKaralis, corsa e passeggiata di 6 km per la quale ogni

partecipante, con la quota di iscrizione, potrà scegliere di destinare cinque euro della stessa a una delle cinque associazioni che abbiamo selezionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA