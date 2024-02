La Cagliari spettinata di “Valepassaparola” 

«Sono una cagliaritana innamorata della sua città». Valentina Ragazzo è una donna che si è rimessa in gioco con gli strumenti più utilizzati e seguiti dai giovani: i social network. Studi classici, battesimo lavorativo a 19 anni nell'amministrazione di un’azienda di famiglia, laurea in Giurisprudenza, master vari alla Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi.

Oggi, a 61 anni, è mamma di due ragazzi di 26 e 20 anni, «che mi tengono giovane e al passo con le novità diaboliche dei social».

Tante vite sulle spalle

Conosce l'alternanza tra lavoro e studio. Epoca d’oro di Sardegna 1. In via Venturi si formano giornalisti e operatori tv che diranno la loro sul panorama sardo: «Ho respirato fermento culturale, c’era tanta voglia di fare e inventare. Redazione aperta ventiquattr’ore, pronti ad andare in onda in qualsiasi momento, come quando venne liberato Farouk con un inviato speciale come Mauro Pili».

Blogger per caso

Ai tempi della tv non avrebbe mai pensato di diventare una blogger. Anzi, non esisteva proprio la figura. Nel 2017 la scintilla, un suggerimento di un amico: «Tu che conosci tutti a Cagliari, perché non apri un blog?». Nasce “Valepassaparola, un blog su Cagliari”, ricordi di abitudini, usanze, come quella dell’esposizione di tovaglie ricamate sui balconi lungo il percorso di Sant’Efisio, racconti degli anni nei 70’s alla Carapigna.

Valentina ci prende giusto: pubblicazioni puntuali e numeri che salgono. Apre Facebook, Instagram, frequenta una scuola di fotografia: «Fotografo una Cagliari spettinata, scorci particolari, spesso difficili da riconoscere».

AguzzaCagliari

Ci prende gusto a sfidare chi la segue ad individuare una porta, un campanile, una finestra. Giocano in tanti all’AguzzaCagliari, «piace, serve per far conoscere meglio la città e divulga la cultura con il divertimento». Ci sono i collage con “trova l’intruso” - su 20 porte internazionali trova quella cagliaritana, ad esempio - e poi ancora altri, ispirati dalla Settimana enigmistica. Il format è in continua evoluzione, con tanti immancabili cloni sui social.Il suo è un racconto di storie «senza date ma ponendo l’attenzione sul come eravamo». Si definisce «il segugio per notizie storiche gustose ed intriganti, ancora non divulgate».

Passano i nomi dei palazzi storici, con i lettori che rispondono con altre idee: «Una follower mi ha suggerito di visitare una casa meravigliosa nel palazzo Rocca di via Maddalena».

Studio continuo

C’è uno studio continuo anche su temi come Santa Igia o ipotesi, senza però, lo specifica, sostituirsi agli storici: «Guglielmo di Massa aveva il Palacio nel corso, nello slargo di Crackers, e Cagliari era una meta dei templari. Troppi indizi e non mi arrendo al fatto che non ci siano prove, prima o poi usciranno fuori. Così come credo al nuraghe sul viale Europa, probabilmente avremo la prova!».

@WeAreCagliari

Il presente è il progetto @WeAreCagliari, una raccolta di reels che curiosano, con ironia, sui modi e gli stili casteddai: «Come l’arguzia cattivella dei nostri avi, sintetizzata in una parola come allumingiu».

Valentina filma e fotografa il presente ma ha anche un’idea della Cagliari di domani: «Vivace, con un cartellone di eventi di portata internazionale, un festival stile Woodstock, un fiorire di siti museali, se è possibile in edifici di storia recuperati». Ecco allora il San Giovanni di Dio che potrebbe diventare il Museo del liberty e poi due grandi parcheggi agli ingressi della città, serviti da mezzi pubblici per ridurre il traffico privato

«Alcuni edifici devono trovare la giusta destinazione». O vedere la luce, come il Museo del mare al padiglione Nervi. Altri vanno ripensati, come la Cittadella della salute «con quel giardino prezioso. Perché non pensare a un Campus invece di costruire palazzoni che rubano panorama o una cittadella per gli anziani?». Domande che prova a risolvere anche con la sua infaticabile attività, l’occhio digitale di chi questa Cagliari l’ha vissuta anche e soprattutto in versione analogica.

RIPRODUZIONE RISERVATA