Radiolina/Videolina.
05 dicembre 2025 alle 01:10

La "Cagliari Respira" all'Informatore 360 

Nella settimana che porta alla “Cagliari Respira”, la tradizionale mezza maratona non poteva non essere uno dei temi dell’Informatore Sportivo 360, il settimanale in diretta ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ai microfoni del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ci sarà il presidente del Cagliari Marathon Club (società organizzatrice della 17ª edizione), Paolo Serra. Con lui, reduce dai Mondiali di kick bixing di Abu Dhabi, ci sarà la campionessa Valentina Cabras.

