La caduta senza fine dell’Olbia 

Olbia 0

Monterotondo 1

Olbia (3-4-3) : Di Chiara; Lucarelli (24’ st Maspero), La Rosa, Gonzalez; Arboleda, De Grazia, Staffa (40’ st Chazarreta), Rizzi; Furtado, Santi, Cabrera (24’ st Totti). In panchina Rizzitano, Anelli, Bertini, Pani, Marroni, Pastorello. Allenatore Isoni.

Real Monterotondo (3-5-2) : Silvestrini; Albanesi, Darini, Contuccì; Gninguè, Grossi (1’ st D’Alessandris), Meledandri, Manca, Mauro (1’ st Ceccarelli); Menghi (40’ st Riosa), Ansini (15’ st Cantiani). In panchina Mengucci, Moreschini, Muti, Barba, Scaffidi. Allenatore Boccolini.

Arbitro : Tedesco di Battipaglia.

Rete : nel st 4’ Gninguè.

Note : ammoniti Staffa, Totti (O), Gninguè, Contucci e D’Alessandris (RM). Recupero 0’ pt-5’ st. Spettatori 448.

Olbia. Dopo aver toccato il fondo, l’Olbia comincia a scavare. Bianchi sconfitti perfino dall’altra cenerentola del girone, quel Real Monterotondo con cui fino alla vigilia della 5ª giornata di Serie D condividevano l’ultimo posto con un punto e al quale al “Nespoli” basta un gol per conquistare il successo.

Il match che segna il debutto in panchina di Mario Isoni, preso in prestito dall’Under 19 dopo l’esonero di Marco Amelia - fino a quando non si sa - lo decide Gninguè da una palla inattiva a inizio ripresa. Ed è l’unica vera emozione della sfida col minuto di silenzio in memoria dell’ex bianco Sebastiano Casu, scomparso la settimana prima, prima del fischio d’inizio. La classifica delle contendenti si vede in campo, dove gioco e occasioni latitano.

In principio meglio l’Olbia, che parte arrembante col nuovo tridente formato da Furtado, Santi e il baby Cabrera, e al 23’ al termine di una bella ripartenza i padroni di casa impegnano il portiere avversario proprio con Furtado il cui tiro viene deviato in angolo. Dal “Nespoli”, per il primo tempo, è tutto. Ma al rientro in campo dopo l’intervallo il match si sblocca: gli ospiti passano in vantaggio con Gninguè dagli sviluppi di una punizione al 4’, uno schiaffone che colpisce l’Olbia in pieno volto e al quale i galluresi provano a reagire con Furtado, senza fortuna. A pochi minuti dalla fine, mentre la curva invita i giocatori di casa a tirare fuori gli attributi, Menghi grazia Di Chiara mangiandosi il raddoppio. Ma tant’è: la crisi dei bianchi è sempre più nera.

