La caduta dell’Arzachena 

Arzachena 0

Stintino 1

Arzachena (4-4-2) : Ruzittu, Olgiatti, Malu (7’ st Gasmi), Bonacquisti, Orecchioni, Sirigu, Sander (23’ st Gargiulo), Greggio, Zela, Fernàndez (30’ st Loddo), Bonivardi. In panchina Russu, Goy, Costaggiu, Cattaneo, Pilo. Allenatore Spano.

Stintino (4-4-2) : Camboni, Troisi (49’ st Sotgiu), Piredda (27’ st D’Amico), Ruiu (11’ st Faedda), Meli, Viale, Cobas, Elmssilak, Zucchi, Bo (32’ st Billi), Puxeddu. In panchina Sircana, Viveros, Rosas, Mura, Pilo. Allenatore Congiata.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Rete : 48’ st Faedda.

Note : ammoniti Sander, Bonacquisti, Camboni, Sirigu, Piredda, Troisi, Cobas, Faedda.

Arzachena. Una zampata di Faedda, in pieno recupero, condanna l’Arzachena alla seconda caduta in campionato tra le mura amiche, stavolta a opera dello Stintino.

Primo tempo incolore, con le squadre asserragliate alla ricerca di uno spiraglio per sfondare la difesa avversaria.

La ripresa si accende col sibilo della traversa scheggiata da Zela (63'), su cui è provvidenziale il portiere Camboni. Che si ripeterà, in rapida successione, sulle conclusioni a botta sicura (80’ e 85’) ancora di Zela e di Bonivardi. In pieno recupero, su una rimessa laterale, la retroguardia smeraldina va in tilt e lascia a Faedda la gloria e agli ospiti i tre punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA