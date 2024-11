La caduta della Tharros 

Tharros 0

Arborea 1

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, F. Orrù, Perilli, Berghmans, Felipe Silva, Sardo, Cecconato, N. Orrù (27’ Piras), Pintus (17’ st Gianoli), Lonis (34’ st Mereu), Fel. Ferrari. In panchina D’Abrosca, Cossu, Palmas, Fed. Ferrari, Ledda, Castangia. Allenatore Lai.

Arborea (4-2-3-1) : Petucco, Sperandio, Zonca, Mascia (16’ st Capraro), Popescu, Passalenti, Pibiri (45’ st Fadda), Di Paola, Serpi (15’ st Darboe), P. Atzeni (33’ st Angioni), M. Atzeni. In panchina Sitzia, Dessì, Cillano, Cotza, Oliva. Allenatore Battolu.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Rete : 44’ st Darboe.

Note : ammonito Berghmans. Recupero 1’ pt - 6’ st. Spettatori 300.

Oristano. Arriva nel derby contro l’Arborea la prima sconfitta stagionale della Tharros (0-1). A decidere è una rete firmata da Darboe, subentrato nella ripresa, arrivata negli ultimi minuti di gara.

Partita combattuta ma corretta, con le squadre che si sono affrontate a viso aperto nell’arco dei 90’ di gioco. La Tharros deve rinunciare a Federico Ferrari per qualche problema fisico ma in avvio va vicinissima alla rete: al 2’ al termine di un’azione prolungata vanno al tiro prima Cecconato, che colpisce il palo alla destra di Petucco, poi Felipe Ferrari, che con un potente destro coglie il legno opposto. Nella parte centrale c’è tanto equilibrio. Al 25’ è l’Arborea ad andare vicino alla rete con una bella iniziativa di Pibiri che dalla sinistra mette al centro per Serpi il quale nel cuore dell’area calcia al volo cogliendo la traversa.

Il secondo tempo

La ripresa parte con una punizione di Ferrari al 3’ alta. Al 12’ è Felipe Silva a cercare la via della rete su calcio piazzato, senza precisione. Al 14’ Pibiri si invola ancora una volta sulla corsia mancina, cross basso verso il centro ma nessuno impatta. Al 22’ il numero 7 ospite trova in profondità Darboe la cui conclusione viene respinta da Manzato. Al 31’ Tharros di nuovo in avanti con un colpo di testa di Felipe Silva che termina non distante dal palo. Al 39’ è ancora Darboe a involarsi in contropiede ma il neo-entrato si fa ipnotizzare ancora una volta dal portiere di casa. Sul ribaltamento i biancorossi trovano Cecconato ben appostato ma il tiro non inquadra lo specchio. Al 43’ combinazione Cecconato-Gianoli, para Petucco. Al 44’ il gol partita: progressione sulla sinistra del “motorino” Di Paola, palla bassa al centro sul quale si avventa Darboe per il gol partita. Nel finale i biancorossi ci provano ancora una volta con Cecconato, senza trovare la via della rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA