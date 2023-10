La caduta della leonardo 

Prima sconfitta in Serie A2 Élite per la Leonardo. Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate, i cagliaritani perdono 5-1 sul campo del Green Project Agency Città di Mestre al termine di una gara sfortunata.

La partita

La quarta giornata di campionato non inizia nel migliore dei modi per la Leo, sotto 1-0 dopo appena sessantasei secondi per il gol di Jesus Murga (lo scorso anno capitano del 360 GG Monastir in Serie A). Al 5’ Tony Petruso perde anche il portiere Manuel Erbì, espulso direttamente dal direttore di gara. Gli arancionero tuttavia sono bravi a gestire l’inferiorità numerica per due minuti senza prendere gol. Il raddoppio dei padroni di casa arriva all’11’ con Ortolan. Passano quaranta secondi e Dos Santos accorcia sul 2-1. Nel secondo tempo però la Leonardo incassa al 4’ il 3-1 di Pires. Al 14’ allunga Mazzon, mentre al 17’ è ancora Pires ad andare a segno. A Mestre finisce 5-1 per i veneti. La Leonardo, costretta al primo stop stagionale, viene agganciata in vetta proprio dal Città di Mestre. Salgono a quota 9 punti in classifica anche Sporting Altamarca e Vinumitaly Petrarca. La Leo tornerà in campo già mercoledì per il turno infrasettimanale contro lo stesso Vinumitaly Petrarca, in un altro scontro ad alta quota per il girone A di A2 Élite.

Pari Sestu

In Serie A2 secondo pari consecutivo in casa per il Sestu Città Mediterranea, che impatta 3-3 contro il Maccan Prata. Gli ospiti sbloccano il match dopo appena quaranta secondi con Focosi. Al 2’ c’è il pareggio di Sanna ma dura pochissimo. Appena quindici secondi dopo Zecchinello riporta avanti il Maccan Prato. Al 12’ il 2-2 di Girardi. Nella ripresa il punteggio resta in equilibrio fino al 17’, quando Lari segna il 3-2 ancora per i friulani. A un minuto e mezzo dalla sirena è nuovamente il brasiliano Girardi, schierato da portiere di movimento, a siglare il definitivo 3-3.

