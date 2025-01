La caduta del Sant’Elena 

Sant'Elena 2

Guspini 4

Sant’Elena (4-3-2-1) : Serra; Dessì, Minerba (10’ st Anedda), Amud, Tamburini; Delogu, Pilleri (32’ pt Piras), Giancarli; D’Agostino, Iesu; Zeby. In panchina Celli, Boi, Mura, Saba, Auriemma, Pedoni, Onnis. Allenatore Accardo (Rinino squalificato).

Guspini (4-3-1-2): Fortuna; Montesuelli, Uccheddu, Chessa, G. Medda; Ambu (32’ st Pusceddu), Marci, Fadda; Figos; Mboup (22’ st Pugliese), Agostinelli. In panchina Saba, Garau, Pinna, M. Medda, Mantega, Scanu, Ruggeri. Allenatore Dessì (squalificato).

Arbitro: Rosati di Olbia.

Reti: 12’ pt Agostinelli, 21’ pt Mboup, 35’ pt Marci (r), 8’ st Figos, 12’ st (r), 19’ st Iesu.

Note: espulsi Tamburini e Saba (Sant’Elena). Ammoniti Ambu, Uccheddu, Amud, Minerba, Mboup, Figos, Iesu, Delogu, Tamburini, Montesuelli, Dessì. Recupero 3’ pt. 6‘ st.

A Mulinu Becciu blitz esterno del Guspini che si impone 4-2 sul Sant’Elena. I padroni di casa cadono dopo una striscia di sette successi consecutivi. Al 12’ passano in vantaggio gli ospiti: Agostinelli viene servito in area e con un destro angolato batte Serra da posizione defilata. Al 21’ Mboup approfitta di un errore difensivo e trova il raddoppio con un pallonetto. Al 34’ Amud atterra in area Mboup e l’arbitro assegna un rigore, trasformato da Marci. Nella ripresa il Sant’Elena prova a scuotersi e al 5’ Piras coglie il palo interno. All’8’ arriva però il poker degli ospiti con Figos che insacca di testa dal limite dell’area piccola. Al 12’ il Sant’Elena accorcia dal dischetto con Iesu. Al 19’ Iesu trova la doppietta personale con un bel destro da fuori area che si insacca sotto l’incrocio. Al 25’ i padroni di casa restano in inferiorità per l’espulsione di Tamburini. Al 43’ e 48’ Zeby conclude pericolosamente in porta, ma Fortuna si supera e nega il terzo gol ai biancoverdi.

