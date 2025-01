La caduta del re Mida: il magnate Benko arrestato in Austria 

Bolzano. È stato arrestato su ordine delle autorità austriache nella sua villa a Innsbruck il magnate René Benko, al centro del crac miliardario del suo gruppo Signa che operava in tutta Europa. Finisce, per il momento, così la parabola vertiginosa del giovane re Mida, celebrato e corteggiato fino a poco tempo fa dal mondo economico e politico internazionale. Il provvedimento restrittivo non riguarda l’inchiesta della Procura di Trento, che poche settimane fa aveva chiesto il suo fermo, ma nel mandato d’arresto la Procura anti-corruzione di Vienna (Wksta) cita, tra l’altro, la Villa Eden Gardone che l’austriaco avrebbe venduto, senza adeguato corrispettivo, a una società lussemburghese. Il tycoon 47enne è indagato in quattro paesi.

Lo scorso dicembre Trento aveva chiesto il suo arresto, ma Innsbruck aveva rifiutato tale provvedimento, visto che Benko è un suo cittadino. Il tirolese è stato arrestato su ordine della Wksta, tra l’altro per il sospetto di aver “deviato” parte della massa fallimentare. In Austria sono in corso diversi procedimenti con vari filoni. In Germania, invece, si sono attivate già la scorsa primavera le Procure di Berlino e Monaco, tra l’altro per l’insolvenza del famoso e storico centro commerciale KaDeWe. Gli investigatori nel Liechtenstein stanno analizzando la rete di fondazioni del gruppo del tycoon e l’eventuale riciclaggio di denaro. Finora, però, solo l’Italia, su iniziativa della Procura di Trento, aveva chiesto il suo arresto per una serie di operazioni immobiliari nel nord Italia.

Fino a poco più di un anno fa l’ascesa di Benko sembrava inarrestabile. Nato a Innsbruck nel 1977 in un ambiente di piccola borghesia (il padre impiegato comunale e la madre educatrice), a 17 anni lascia la scuola e intraprende i primi passi nel settore immobiliare. Fa i suoi primi soldi trasformando soffitti in attici di lusso. Nel cuore della sua Innsbruck abbatte e ricostruisce con standard moderni il centro commerciale Tyrol. Nel 2004 nasce il fondo immobiliare Signa:01 Property Fund. Tutto quello che René tocca diventa oro. Il patrimonio del tirolese continua ad aumentare. Nel 2014 compra la catena tedesca di negozi Karstadt. Nel 2019 acquisisce assieme alla Rfr Holding il Chrysler Building a New York. Nel suo portafoglio immobiliare entra anche il famoso Hotel Bauer a Venezia. Il tirolese investe poi nell’aeroporto di Bolzano e nel nuovo centro commerciale Waltherpark nel capoluogo altoatesino. Secondo Forbes, il patrimonio nell’estate 2023 ammontava a 5,5 miliardi di euro. Poi la caduta del nuovo re Mida. Come nella mitologia greca, anche per Benko la capacità (o forse ossessione) di trasformare tutto in oro diventa la sua condanna.

