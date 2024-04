La caduta dei giganti 

Non basta la giornata poco felice della giudice di sedia che nega il doppio break nel set decisivo: ci si mettono anche i problemi fisici quando manca davvero poco per centrare il poker di finali in stagione. Ed ecco che Jannik Sinner, per il secondo anno di fila, è costretto a salutare in semifinale il Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, n.2 del ranking e del seeding, ha ceduto per 6-4 3-6 6-3, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, al greco Stefanos Tsitsipas, n.12 Atp -, due volte campione nel Principato (2021 e 2022), che invece centra la sua terza finale monegasca e domani sfiderà Casper Ruud che ha eliminato il n.1 del ranking, Novat Djokovic 6-4 1-6 6-4.

L’errore del giudice

Per Sinner è arrivata la seconda sconfitta in stagione dopo quella contro Alcaraz ad Indian Wells, sempre in semifinale, a fronte di ben 25 vittorie. La chiamata sbagliata del giudice di sedia su un punto che lo avrebbe portato sul 4-1 e doppio break nel terzo set, e poi un problema fisico nel finale di partita, hanno negato a Jannik Sinner la possibilità di conquistare la sua seconda finale su terra in carriera (dopo Umago 2022), ma Sinner in conferenza stampa spegne ogni polemica con il suo fair play: «La palla era fuori e avrei raggiunto il doppio break? Lo so, ma non è il mio ruolo quello di giudicare la palla buona o fuori», le parole dell'altoatesino. «In un momento così penso solo a giocare. So che era fuori di tanto, ma ognuno fa degli errori e vanno accettati. Chiaramente adesso fa male perché l'episodio è caldo, ma è andata così. Quello che è successo dopo forse è una conseguenza di quel momento. Ho avuto dei crampi per il nervosismo, ma bisogna accettare il verdetto del campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA