La cacciata di Ammendola 

Una priorità inderogabile o un atto dovuto. Punti di vista. L’importanza della materia si evince dal numero del decreto, il numero due dalla rinascita della Provincia. Scrive il neo presidente Alessio Seoni: «In ragione del mutato assetto istituzionale l’ente prende atto dell’intervenuta decadenza di Francesco Nicola Ammendola quale soggetto delegato dall’amministratore straordinario dell’ex Provincia di Nuoro in seno al Cda del Consorzio». Fuori dal Consiglio di amministrazione (Seoni stesso al suo posto), fuori dai giochi.

I patti si rispettano

L’accordo per la lista unitaria tra il Pd, il sindaco di Tortolì Marcello Ladu e il neo presidente Alessio Seoni, 51 anni, prevedeva la decadenza di Ammendola, 71 anni, impegnato da mesi in una durissima battaglia legale con il Comune di Tortolì in relazione alla quote non versate dal Municipio nelle casse del Consorzio, di cui è socio. Una tenzone combattuta a colpi di decreti ingiuntivi, ricorsi e controricorsi. Contro il decreto di revoca Ammendola deciderà se ricorrere o meno al Tar. Per il momento si dice amareggiato. «Era questa la priorità della risorta Provincia? – si chiede l’ex presidente – hanno svolto la loro missione. Fanno cadere una persona che ha governato con competenza, messo in ordine i bilanci, raggranellato risorse per 25 milioni di euro. Il Consorzio è certo in crisi di liquidità per i motivi che conosciamo ma quando sono arrivato io i dipendenti non vedevano soldi da sedici mesi. Dispiace, ma io resto sempre a testa alta». Alessio Seoni vede la questione in modo lineare. «Come confermato dalla giurisprudenza questo è un atto dovuto, un sistema consolidato determina quindi una decadenza ex lege dei soggetti nominati da un organismo diverso da quello attuale». Ossia la vecchia Provincia di Nuoro.

Dal palazzo

Il decreto numero 1 Seoni lo ha riservato alla nomina del vicepresidente, il sindaco di Jerzu Carlo Lai. «Una carica che mi rende orgoglioso – spiega Lai – un riconoscimento che il presidente ha voluto dare al mio impegno per la lista unitaria. È una sfida impegnativa, mi gioverò dell’esperienza acquisita sul campo in questi anni. Il solo successo sarà far ricredere l’opinione pubblica sull’utilità della Provincia e le sue potenzialità». Intanto l’ente risorto a nuova vita muove in fretta i suoi primi passi. Ieri pomeriggio la verifica straordinaria delle risorse di cassa (poche a dire il vero secondo le prime stime), nei prossimi giorni il primo incontro con la provincia di Nuoro per il trasferimento dei fondi. E poi mercoledì 15 il primo consiglio nell’aula di via Mameli a Tortolì.

