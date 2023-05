La caccia online al passaporto 

Aperture straordinarie a parte, ieri l’attesa era di 9 mesi. Tanto occorreva a chi, collegandosi all’apposito sito della Polizia, cercava di prenotare l’accesso alla struttura di via Amat. Dove si viaggia sulle 110 pratiche al giorno: «Numero triplicato rispetto al passato». Nessun posto libero nell’agenda ordinaria per tutto il 2023, a meno di non fare una gita per raggiungere Carbonia o Iglesias. Uniche mete fortunate, almeno a partire da novembre. Perché prima non c’è posto neanche lì. Fatta eccezione per chi si connette nel momento giusto: che coincide con la disdetta di qualche utente più rassegnato o graziato dallo stesso meccanismo. Si tira avanti così, da ormai parecchio tempo, con centinaia di cittadini in coda - virtuale - che ancora pagano uno dei lasciti dell’era Covid.

Per le vie ordinarie invece è questione di istanti, fortuna e di disdette improvvise che rimescolano le sorti di chi attende un appuntamento. Domani magari, si trova un posto per il prossimo mese. Ma solo se sè veloci e fortunati. Così la carta dell’open day che la Questura di Cagliari - così come altre d’Italia -, rigioca, per cercare di alleggerire le attese infinite e attenuare l’effetto Brexit, sembra quasi miracolosa.

La speranza dura una manciata di minuti: il cagliaritano intenzionato a richiedere appuntamento per il rinnovo del passaporto punta la sveglia presto e si accomoda davanti al monitor. Non dev’essere il solo a fissare lo schermo del computer, perché quell’unica casella verde del 22 dicembre cambia colore prima che riesca a bloccare il posto libero. E si arriva a gennaio 2024. A meno che non si abbia un’urgenza, sempre garantita.

Pazienza e fortuna

Open day

Uno di quegli effetti collaterali non contemplati e comuni a ogni città italiana. Così si tenta ogni strada, anche quella del nuovo open day, che riporta alla mente la ressa alla Fiera ai tempi del vaccino. La data prescelta è il 2 giugno, dalle 9 alle 19: formula identica a quella già sperimentata a partire da febbraio. Iniziativa lodevolissima, ma che evidentemente ancora non è riuscita ad azzerare le richieste: ancora troppe rispetto alla capacità di dare risposte rapide da parte degli uffici volenterosi abituati alla straordinario.

Allora si riprova. A mezzogiorno (orario fissato per il via alle prenotazioni) l’avviso “Non vi sono aperture straordinarie nella provincia di Cagliari”. Pochi minuti dopo però si parte. Le prime due ore a disposizione degli utenti vanno via veloci, ritmo che preannuncia un tutto esaurito che probabilmente non tarderà ad arrivare.

Mille posti

«L’emergenza si è attenuata ma non ancora risolta», ammettono dagli uffici di via Amat. Ma l’impegno e la volontà di andare incontro ai cittadini c’è, «il primo giugno, così come a inizio di ogni mese, metteremo a disposizione circa mille ulteriori posti fruibili a luglio». Un’ulteriore risposta concreta offerta dalla Questura, oltre all’orario lungo del martedì: con gli uffici a disposizione anche dalle 15 alle 19, sempre previa prenotazione online a partire dalle dodici del venerdì precedente. Così si attende speranzosi, che arrivi l’attimo giusto. O un’ulteriore iniziativa fuori programma per fronteggiare la corsa ai viaggi dopo la lunga prigionia dovuta alla pandemia.

