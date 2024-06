La caccia impossibile a una casa in affitto 

Nessuna casa in affitto da mesi, e una valanga di persone - famiglie, giovani coppie e single - in fila alla ricerca disperata di un appartamento a Selargius. Un'emergenza che le agenzie immobiliari presenti in città vivono da tempo, confermata da un test fatto in una delle piattaforme più utilizzate per le compravendite sul web: un breve annuncio per un trivano in centro (che in realtà non esiste), richiesto nel giro di poche ore da un centinaio di persone.

Mercato bloccato

Città sempre più ambita quindi, come confermano gli stessi agenti immobiliari, anche da chi non può permettersi un mutuo per l’acquisto della prima casa. «Selargius è una cittadina tranquilla, con una posizione strategica nell’hinterland di Cagliari», fa notare Windy Walther, titolare della filiale selargina di Tecnocasa, in via Istria.

Ma sulle locazioni il mercato è bloccato da tempo: centinaia di richieste, e nessun appartamento disponibile. Sullo sfondo c’è la diffidenza di tanti proprietari, che preferiscono lasciare vuote le case di famiglia per evitare il rischio di avere a che fare con inquilini non proprio modello, e che magari non pagano regolarmente l’affitto. «Non tutti però ci comportiamo così», dice Rosaria Piras, da mesi alla ricerca di un bivano dove potersi trasferire con il figlio che frequenta una delle scuole primarie cittadine. «Ho un stipendio e buone referenze che posso dimostrare, ma il fatto di avere un figlio piccolo fa storcere il naso. Purtroppo se si hanno bimbi o animali domestici raramente si trova qualcuno disponibile ad affittare una casa, e questa è una vera e propria discriminazione».

Zero offerte

La conseguenza è che da mesi non si trova un appartamento in affitto in tutta Selargius, in centro così come in periferia. Le telefonate nelle agenzie immobiliari sono quasi all’ordine del giorno: c’è chi cerca una casa - grande o piccola che sia - per un breve periodo, legato magari a un lavoro temporaneo, altri per stabilizzarsi con la speranza in futuro di poterla acquistare.

La conferma arriva con un annuncio pubblicato come test su un portale web: “trivano in affitto a Selargius a 600 euro”, accompagnato da una foto generica e una breve descrizione. Tutto costruito per verificare la mole di richiesta di appartamenti in locazione: dopo poche ore l’annuncio sfiora un migliaio di visualizzazioni e scatena un fiume di mail. Giovani lavoratori, coppie, famiglie, tutti disposti a visionare subito la casa con la speranza di potersi trasferire il prima possibile. E c’è chi - pur di sbaragliare la concorrenza - presenta referenze e scrive importi di stipendi cercando di conquistare l’ipotetico proprietario.

Le agenzie

Una situazione di emergenza per chi cerca casa e non può comprarla, ma anche per le agenzie immobiliari. «La soluzione», ipotizza il responsabile della filiale Tecnocasa, «potrebbe trovarla solo lo Stato: anziché finanziare la costruzione di nuove case a canoni agevolati, potrebbe stanziare risorse destinate ai Comuni come contributi per aiutare chi momentaneamente non si può permettere un affitto».

